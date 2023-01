Epic Games Store: Diese Woche sind zwei Spiele gratis

Im Epic Games Store gibt es bis zum 19. Januar 2023, also der nächsten Woche Donnerstag, gleich zwei kostenlose Spiele. Einer der Titel ist “GameDec – Definitive Version”. Eventuell horchen hier Rollenspieler auf, die sich auch schon für “Cyberpunk 2077” begeistern konnten. Denn es handelt sich auch hier um ein Einzelspieler-RPG im Cyberpunk-Stil. Allerdings nutzen die Entwickler in diesem Fall eine isometrische Perspektive.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Game Detectives, der in virtuellen Welten Verbrechen aufklärt. Dabei nutzt dieser Titel zur Abwechslung mal keine US-Metropole der Zukunft als Setting, sondern das polnische Warschau. “GameDec – Definitive Edition” nimmt sich laut den Entwicklern klassische Tabletop-RPGs zum Vorbild und stellt die entscheidungsbasierte Charakterentwicklung in den Mittelpunkt. Zur Bewältigung von Situationen stehen daher auch immer verschiedene Lösungswege offen.

Dazu gesellt sich als zweites Gratis-Game jedoch auch noch “First Class Trouble”. Dies ist ein Mehrspieler-Titel, bei dem die Spieler gemeinsam und gegeneinander arbeiten, um eine Katastrophe zu überleben. Das Ziel ist es, eine tödliche KI auszuschalten. Einige Spieler spielen als Killer-Roboter mit menschlichem Aussehen, die sich verstellen und alles tun, um die anderen Spieler zu täuschen. Gewinnen könnt ihr also, indem ihr entweder andere Gamer kunstvoll täuscht oder aber die Machenschaften der generischen Seite entlarvt – je nachdem auf welcher Seite ihr selbst steht.

Wir wünschen viel Spaß mit den neuen Gratis-Titeln im Epic Games Store! Um die Spiele mitzunehmen, ist lediglich ein kostenloses Konto bei der Plattform nötig. Einmal zur Bibliothek hinzugefügt, sind die Spiele anschließend dauerhaft nutzbar.

Quelle: Epic Games