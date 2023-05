Fairbuds XL: Over-Ear-Kopfhörer für mehr Nachhaltigkeit sickern durch

Fairphone bietet bereits nachhaltige Smartphones an. Zuletzt ist da 2021 das Fairphone 4 auf den Markt gekommen. Doch jetzt will der Hersteller offenbar seine ersten Over-Ear-Kopfhörer anbieten, die grundsätzlich in die gleiche Kerbe schlagen sollen. Sie sollen leicht zu reparieren sein und auf nachhaltige Materialien setzen. Mittlerweile sind erste Bilder in hoher Auflösung durchgesickert. Zu den technischen Daten gibt es jedoch nur wenige Details.

Die Over-Ear-Kopfhörer sollen sich Fairbuds XL nennen und auch aktive Geräuschunterdrückung (ANC) bieten. Ob auch ein Transparenzmodus an Bord sein wird, wie viele Mikrofone zum Einsatz kommen und wie es um die integrierten Treiber, die Frequenzabdeckung und Co. steht, ist derzeit leider offen. Klar ist, dass Fairphone wohl in Sachen Leistung und Verarbeitung etablierten Herstellern bzw. deren Kopfhörermodellen in nichts nachstehen möchte.

Laut den Bildern erscheinen die Fairbuds XL in den Farben Grün und Schwarz. Sie sollen aus dem gleichen Recycling-Kunststoff gefertigt sein, der auch für die Fairphones zum Einsatz kommt. Leicht zugängliche Schrauben sollen die Reparierbarkeit gewährleisten. Auch der Akku soll sich leicht auswechseln lassen. Aufgeladen werden die Kopfhörer dabei via USB-C. Für Verbindungen zu Zuspielern wird Bluetooth zum Einsatz kommen. Welche Codecs unterstützt werden und welche Bluetooth-Version Verwendung findet, ist noch offen.

Bedauerlicherweise verfügen die Fairbuds XL wohl nicht über einen Klinkenanschluss. Die Bedienung scheint über eine Art Joystick zu erfolgen. Daher ist auch offen, ob die Ohrmuscheln ebenfalls kapazitive Bedienfelder zur Ergänzung bieten. Kosten sollen die Over-Ear-Kopfhörer voraussichtlich 249 Euro. Nun bleibt abzuwarten, wann die offizielle Vorstellung erfolgt.

Quelle: WinFuture