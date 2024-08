be quiet! Dark Base Pro 901 Gehäuse im Test

Anzeige

Mit dem be quiet! Dark Base Pro 901 testen wir den Nachfolger des sieben Jahre alten Dark Base Pro Pro 900. Dieses besaß zur damaligen Zeit sehr viele Features, zum Beispiel die Möglichkeit externe Geräte kabellos laden zu können. Diese und viele weitere Funktionen sind auch beim neuen 901 beibehalten worden. Das neue 901 wurde aber nicht nur optisch und technisch auf den neuen Stand gebracht, sondern es wurden so gut wie alle verfügbaren Features verbaut, die be quiet! im Angebot hat. Dazu gehören eine Dämmung, leise Lüfter und eine Lüftersteuerung, um dem Namen des Herstellers alle Ehre zu machen.

Wie der nachfolgende Lieferumfang zeigt, ist auch die Flexibilität des Gehäuses ein großes Thema beim 901. Das Gehäuse kann auf einen leisen Betrieb oder einen starken Luftstrom umgebaut werden. Anwender, die das Seitenglas lieber auf der anderen Seite hätten, oder aus Designgesichtspunkten ein invertiertes Layout bevorzugen, können dies bei dem Gehäuse ebenfalls verwirklichen.

Das aktuelle Flaggschiff von be quiet! ist zu einem Preis von rund 270 Euro erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 320 Euro. Neben der von uns getesteten schwarzen Variante ist auch ein technisch identisches weißes Modell verfügbar.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer ausführlichen Anleitung, einer Abdeckung für E-ATX Mainboards, zwei Grafikkartenhalterungen, einer Halterung für optische Laufwerke, Mehrwegkabelbindern, Gummierungen, einer Box für Schrauben sowie den eigentlichen Schrauben für den Einbau der Hardware.

Der beschriebene Lieferumfang ist schon umfangreicher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Zusätzlich werden aber noch Einbauhilfen für seitliche Lüfter oder Radiatoren, eine alternative Front und eine alternative Abdeckung für das Netzteil beigelegt.