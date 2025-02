AMD Ryzen 9 9900X3D und 9950X3D: Das sollen die US-Preise sein

AMD hat im Rahmen der CES 2025 zwei neue Premium-Prozessoren vorgestellt, die Ryzen 9 9900X3D mit 12 Kernen und Ryzen 9 9950X3D mit 16 Kernen. Sie sollen dem beliebten AMD Ryzen 7 9800X3D zur Seite stehen. Auch wenn die neuen Chips mehr Kerne aufweisen, sollen sie allerdings in den meisten Spielen wohl eine ähnliche Performance abliefern, wie der bereits erhältliche, kleine Bruder. Mittlerweile kursieren dann auch die angeblichen US-Preise.

Anzeige

Erscheinen sollen die neuen Prozessoren wohl im März 2025. Schenkt man nun den Gerüchten Glauben, dann soll der AMD Ryzen 9 9900X3D 599 US-Dollar kosten – vor Steuern. Als Vergleich: Der AMD Ryzen 7 9800X3D trägt in den USA eine unverbindliche Preisempfehlung von 479 US-Dollar – vor Steuern. Er wird allerdings dort aktuell noch oberhalb der UVP vertrieben, so wie ja auch in Deutschland. Somit könnte der AMD Ryzen 9 9900X3D bei uns eine Preisempfehlung jenseits der 600 Euro erhalten. Für den AMD Ryzen 9 9950X3D ist ein Preis jenseits der 700 Euro wahrscheinlich. In den USA soll dieser angeblich 699,99 US-Dollar kosten.

Die AMD Ryzen mit 3D V-Cache sind vor allem für Spieler interessant, denn in Games liefern sie gegenüber Pendants ohne den zusätzlichen Cache einen erheblichen Leistungssprung. Allerdings müssen dann natürlich die Praxistests noch zeigen, wie sich das in der Praxis genau niederschlägt.

Quelle: Momomo (X)