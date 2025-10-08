Nvidias neues Bundle: ARC Raiders gratis mit RTX 50-Serie

Nvidia hat ein neues Bundle für Gamer angekündigt: Beim Kauf einer Grafikkarte der GeForce RTX 50 Serie – konkret der Modelle RTX 5090, 5080, 5070 Ti oder 5070 (entweder als Desktop-Karte oder eines Notebooks) – erhält man derzeit kostenlos die „Deluxe Edition“ des Spiels „ARC Raiders“ inklusive des „Astro Cosmetic Pack“ dazu.

Anzeige

ARC Raiders ist ein Mehrspieler-„Extraction Shooter“, bei dem Spieler als „Raiders“ in gefährliche Gebiete vordringen, Beute sammeln und gegen Maschinen sowie gegnerische Gruppen bestehen müssen. Das Bundle umfasst neben dem Hauptspiel auch kosmetische Inhalte wie legendäre Outfits („Valente“, „G-Suit“), spezielle Accessoires (Rucksäcke, Backpack Attachments), 2400 Raider Tokens und zusätzliche Items wie Emotes.

Technisch setzt Nvidia auf seine neuesten Features: Mit DLSS 4 inklusive „Multi Frame Generation“ verspricht man eine deutliche Erhöhung der Bildwiederholrate bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung. Das soll ideal sein für actionreiche Szenen in ARC Raiders. Hinzu kommen Ray-Tracing für realistischere Beleuchtungseffekte und Nvidia Reflex, um die Latenz zu minimieren.

Das Angebot gilt „für begrenzte Zeit“ und unterliegt bestimmten Teilnahmebedingungen (z.B. ein Code pro Person, Verfügbarkeit je nach Region). Käufer eines qualifizierten RTX-50-Systems oder einer entsprechenden Grafikkarte sollten also zügig zuschlagen, solange die Aktion läuft.

Quelle: Nvidia