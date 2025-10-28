Nvidia GeForce RTX 5060 Ti: Variante mit 8 GByte hat keine Priorität mehr

Nvidia hat offenbar die Produktion der GeForce RTX 5060 Ti mit 8 GByte VRAM heruntergefahren. Von Anfang an hatte der Hersteller hier die Priorität auf den Ableger mit 16 GByte VRAM gelegt. Das ergibt voll und ganz Sinn: 8 GByte VRAM sind heutzutage für Games nicht mehr zeitgemäß und die Konkurrenz von AMD ist bei entsprechenden Grafikkarten, auch in der Mittelklasse, deutlich großzügiger.

Zuvor hatte es schon Meldungen gegeben, laut denen Nvidia auch die Produktion der GeForce RTX 5060 gedrosselt habe. Jetzt soll es zusätzlich das Ti-Modell mit 8 GByte getroffen haben. Stattdessen will Nvidia offenbar sicherstellen, dass die Variante der Grafikkarte mit 16 GByte VRAM gut verfügbar bleibt. Die Maßnahme soll jedoch auch verhindern, dass sich die Lager mit dem 8-GByte-Modell füllen, was dann insgesamt Preisdruck auf die GeForce RTX 5060 Ti aufbauen könnte. Das ist von Nvidia natürlich nicht gewünscht.

Die GeForc RTX 5060 Ti mit 8 GByte VRAM gibt es im Handel ab ca. 330 Euro. Das Modell mit doppeltem Speicher kostet ca. 420 Euro. Der Aufpreis lohnt sich für Spieler definitiv, besonders dann, wenn auch aktuellere Triple-A-Spiele genutzt werden. Selbst bei Auflösungen von 1080p oder 1440p, für welche die GeForce RTX 5060 Ti geeignet ist, zahlt sich der erhöhte VRAM schnell aus.

Quelle: Boardchannels