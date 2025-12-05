Nvidia bringt PhysX zurück

Nvidia hat vor einer Weile die Unterstützung für PhysX mit 32-bit an den hauseigenen Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 50 gestrichen. Das brachte dem Unternehmen sehr viel Kritik ein. Als Ergebnis veröffentlichte man sogar fehlende Teile des Quellcodes auf der Plattform GitHub. Intwischen macht der Hersteller zumindest einen Teil-Rückzieher. Denn in einigen Spielen funktioniert PhysX nun doch wieder.

Das hat man über den neuen Treiber GeForce Game Ready 591.44 erreicht. Dieser enthält unabhängig davon auch Optimierungen für die beiden Shooter „Battlefield 6“ und „Call of Duty: Black Ops 7“. Erwähnt sei, dass es aber auch schon Modder gibt, die PhysX mit 32-bit auf eigene Faust weiterentwickeln. Es wäre, mit erheblichem Aufwand, auf diese Weise sogar möglich, eine verbesserte Kompatibilität zu GPUs von AMD herzustellen.

Über den neuen Game-Ready-Treiber GeForce 591.44 ist auch zu wissen, dass man damit die Unterstützung für die letzten GTX-Generationen streicht – also die GeForce GTX 900 (Maxwell) und GeForce GTX 10 (Pascal). Diese stammen aus den Jahren 2014 und 2016.

Als kleine Erinnerung: PhysX ist eine proprietäre Technik, die Nvidia nach der Übernahme von Ageia eine Zeit lang für seine Grafikkarten forcierte. Damit war eine für die damalige Zeit besonders komplexe Physiksimulation in kompatiblen Spielen möglich. Allerdings konnte sich das Ganze aufgrund der hohen technischen Anforderungen nie so recht etablieren. Meistens wurden damit relativ banale Zusatzeffekte umgesetzt, welche die Leistungseinbußen nicht rechtfertigen konnten.

Wieder kompatibel zu PhysX sind:

Alice: Madness Returns

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Batman: Arkham City

Batman: Arkham Origins

Borderlands 2

Mafia II

Metro 2033

Metro: Last Light

Mirror’s Edge

Für den ersten Teil der Arkham-Trilogie, „Batman: Arkham Asylum“, soll die Unterstützung in der ersten Jahreshälfte 2026 wiederhergestellt werden.

Quelle: Nvidia