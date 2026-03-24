Samsung Galaxy Z TriFold: Produktion des Foldables angeblich beendet

Samsung hat offenbar den Verkauf seines Premium-Foldables, des Galaxy Z TriFold, beendet. Innerhalb der letzten Monate war das mobile Endgerät immer wieder nach Verfügbarkeit jeder neuen Charge innerhalb von Minuten ausverkauft – trotz des hohen Verkaufspreises. Doch die Speicherkrise und allgemein steigende Preise für Komponenten haben wohl dafür gesorgt, dass der Verkauf sich für die Südkoreaner nicht mehr rechnet.

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Erst vor drei Monaten war das Samsung Galaxy Z TriFold auf den Markt gekommen. Schon vorab stellte der Hersteller jedoch klar, dass es sich um ein Premium-Foldable für eine kleine Zielgruppe handele. Deswegen wollte man auch nur geringe Stückzahlen produzieren. Testmuster an die Medien schickte man deswegen auch nicht heraus. Pro Drop sollen ca. 3.000 Einheiten verfügbar gewesen sein. Das ist natürlich eine verschwindend geringe Menge, vergleicht man das mit anderen Smartphone-Modellen des Unternehmens.

Für Samsung sollte das Galaxy Z TriFold auch mehr eine Demonstration dessen sein, was technisch aktuell machbar ist. Hohe Umsätze wollte man mit dem Foldable also ohnehin nie erzielen. Die steigenden RAM- und Speicherpreise haben dann dafür gesorgt, dass die Gewinnmarge sich quasi auf Null reduzierte. Letzten Endes hat man deswegen jetzt den Stecker gezogen.

Quelle: Dong-A Ilbo