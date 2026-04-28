Nvidia GeForce RTX 5070: Notebook-GPU jetzt mit mehr VRAM, trotz Speicherkrise

Nvidia geht einen interessanten Weg: Trotz der Speicherkrise führt man eine Variante seiner Laptop-GPU GeForce RTX 5070 mit mehr VRAM ein. Gab es diese Grafiklösung bisher nur mit 8 GByte Grafikspeicher, so steht nun eine neue Variante mit 12 GByte VRAM auf dem Plan. Die neue Version ersetzt aber nicht die bisherige, sondern ergänzt sie vielmehr. Notebook-Hersteller können sich demnach entscheiden, welche Variante sie verbauen.

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Abseits des erhöhten GDDR7-VRAMs hat sich jedoch nichts an der GPU für Notebooks getan. Weiterhin handelt es sich um eine GPU auf Blackwell-Basis mit 4.608 CUDA-Cores. Auch die Speicherbandbreite verbleibt offenbar bei 384 GB/s. Deswegen wird die GeForce RTX 5070 Ti weiterhin einen Leistungsvorsprung haben. Sie bietet ebenfalls 12 GByte GDDR7-RAM, allerdings mit schnelleren 672 GB/s. Das liegt an dem breiteren Interface mit 192-bit, während die GeForce RTX 5070, ohne Ti, mit 128-bit auskommen muss.

Nvidia selbst hat noch keine Partner bestätigt, welche die neue GeForce RTX 5070 mit 12 GByte GDDR7-VRAM verwenden wollen. Da überlässt man es letzten Endes den Notebook-Herstellern, ihre eigenen Geräte anzukündigen.

Quelle: Nvidia