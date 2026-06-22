Raspberry Pi, NAS oder Hosting-Anbieter: Die ehrliche Bilanz fürs eigene Website-Hosting

Wer eine eigene Homepage betreiben will, hat heute vielleicht mehr Hardware zu Hause stehen als je zuvor: einen ungenutzten Raspberry Pi, ein NAS, vielleicht ein ausrangiertes Mini-PC-System. Der Gedanke liegt nahe, einen davon zum Webserver umzufunktionieren. Aber bevor man Ports öffnet und nginx installiert, lohnt ein sachlicher Blick auf das, was dabei wirklich gefordert wird, und wo die Entscheidung für einen externen Hosting-Anbieter die technisch sauberere Wahl bleibt.

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Webhosting vs Heimserver: Die erste Frage ist nicht Hardware

Wer eine eigene Website hosten will, hat im Wesentlichen drei Optionen: den Heimserver, das NAS oder ein verwaltetes Webhosting-Paket. Die erste Frage ist nicht Hardware, sondern Netzwerk. Ob ein Raspberry Pi 5, ein ausrangierter Mini-PC oder ein Synology-NAS den Webserver trägt, macht für die eigentliche Kernproblematik keinen Unterschied: Fast alle deutschen Breitbandanschlüsse liefern eine dynamische IPv4-Adresse, die sich nach jedem Routerneustart und regelmäßig nachts ändert. Ein DynDNS-Dienst wie DuckDNS gleicht das aus, indem ein Client-Prozess auf dem Router die jeweils aktuelle IP ins DNS zurückschreibt. Bis die Propagation abgeschlossen ist, gibt es ein Fenster, in dem die Domain ins Leere zeigt, ohne Warnung, ohne Fallback. Wer seinen Anschluss auf Verfügbarkeit angewiesen betreibt, stößt hier auf das erste strukturelle Limit des Heimserver-Hostings.

Heimserver: Stromverbrauch ist nicht das Problem

Der Raspberry Pi 5 zieht unter typischer Serverlast 3 bis 5 Watt; ein alter Desktop-PC schluckt im Leerlauf bereits 30 bis 50 Watt. Der Stromverbrauch ist damit das kleinste Problem. Port 80 und 443 am Router zu öffnen bedeutet, den Heimserver direkt ins Internet zu stellen, mit allem, was dazu gehört. SSL über Let’s Encrypt ist dabei keine Option, sondern Pflicht, und der Renewal-Cron muss zuverlässig laufen: Let’s-Encrypt-Zertifikate laufen nach 90 Tagen ab, ein unterbrochener Cron-Job fällt erst auf, wenn Besucher eine Browser-Warnung statt der eigentlichen Seite sehen. Sicherheits-Updates für das Betriebssystem, den Webserver-Daemon und jedes installierte Paket kommen dauerhaft on top. Das ist kein einmaliger Aufwand, sondern laufender Betrieb ohne natürliches Ende.

NAS als Webserver: Dasselbe Problem, andere Verpackung

QNAP und Synology bieten über ihre Web-Station-Module Apache oder nginx direkt auf dem NAS an. Wer das Gerät ohnehin im Dauerbetrieb hat, kann damit eine kleine Website oder ein WordPress-Blog betreiben, ohne zusätzliche Hardware zu kaufen. Das DynDNS- und Portfreigabe-Problem bleibt identisch; hinzu kommt die Ressourcenteilung. Läuft nachts ein RAID-Rebuild oder ein Backup-Job, teilt sich der Webserver-Prozess genau diese Last. Bei mehreren gleichzeitigen Seitenaufrufen mit Bildern ist das messbar, nicht nur theoretisch. Manche NAS-Systeme bringen proprietäre DDNS-Dienste mit, die die Erstkonfiguration vereinfachen, aber an die Infrastruktur des jeweiligen Herstellers koppeln. Was heute kostenlos ist, kann morgen ein Abo kosten oder schlicht eingestellt werden, ohne Vorwarnung.

Wann verwaltetes Hosting die bessere Wahl ist

Für domain-gebundene Projekte, die dauerhaft öffentlich erreichbar sein müssen, kippt die Kalkulation. Ein externer Hosting-Anbieter betreibt die Infrastruktur in einem Rechenzentrum mit redundanter Anbindung und Uptime-SLA. SSL-Zertifikate werden automatisch ausgestellt und verlängert, tägliche Backups laufen ohne eigenes Zutun, und die Domain ist sauber ins DNS eingetragen. Kein DynDNS-Umweg, kein Propagation-Fenster. Was man dafür abgibt: Root-Zugriff und die Freiheit, beliebige System-Dienste zu installieren. Für die meisten öffentlich erreichbaren Websites ist das kein realer Verlust.

Für Entwickler, die eine Testumgebung brauchen, oder für geschlossene Dienste im internen Netz taugt Self-Hosting gut. Die Grenze liegt dort, wo Verfügbarkeit und Sicherheitspflege aufhören, Hobby zu sein. Wer eine stabile Homepage betreibt, die eine Marke oder ein Projekt repräsentiert, und nicht dauerhaft als eigener Sysadmin unterwegs sein will, zahlt bei verwaltetem Webhosting im Wesentlichen für die Stunden, die er nicht mit IP-Wechseln, Zertifikatserneuerungen und Paket-Updates verbringt.

Abschließende Worte

Das eigentliche Trennkriterium ist nicht Kontrolle gegen Komfort, sondern wie viel laufende Betriebszeit man bereit ist zu investieren. Ein Heimserver verlangt kontinuierliche Aufmerksamkeit; ein verwaltetes Hosting-Paket verschiebt diese Last dauerhaft auf den Anbieter. Wer das einmal realistisch durchrechnet, merkt, dass der Raspberry Pi im Keller günstiger wirkt als er ist, und dass die gesparte Miete schnell in Betriebsstunden umgerechnet werden kann.