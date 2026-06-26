Apple streicht M6 Pro|Max zugunsten der kommenden M7-Chips

Apple wird wohl noch 2026 neue Chips für Mac und MacBooks vorstellen. Die M6-Generation könnte im Herbst 2026 starten. Was es dieses Mal jedoch nicht geben soll, das sind leistungsfähigere Pro- und Max-Varianten. Stattdessen soll der Hersteller aus Cupertino angeblich direkt auf die M7-Reihe umschwenken. Das Design der noch neueren Chips soll sich stärker auf lokale KI-Anwendungen fokussieren.

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Zu bedenken ist, dass das alles noch Zukunftsmusik ist. Das aktuelle Apple Silicon sind die M5-Chips. Doch die M6-Prozessoren sollen eben wohl noch 2026 folgen. Der Hersteller selbst schweigt freilich aber komplett zu den Gerüchten. Sollten sich die Angaben bewahrheiten, dann wäre es das erste Mal, dass Apple nur eine Standard-Variante eines Chips veröffentlicht. Die vorherigen Generationen erhielten jeweils Pro- und Max-Varianten. Die M1, M2 und M3 kamen zusätzlich sogar noch als besonders leistungsfähige Ultra-Version auf den Markt.

Schon der Standard-M6 soll dabei auf eine Speicherbandbreite von 200 Gbps kommen – der M5 rangiert da bei „nur“ 153 Gbps. Zudem soll der neue Chip natürlich eine potente GPU mit 12 Kernen integrieren. Allerdings soll der M7 eben relativ zügig von der M7-Generation abgelöst werden und wird daher wohl mehr eine Art Übergangslösung darstellen. Die M7-Serie soll dann zum üblichen Rhythmus zurückkehren und wieder Pro-, Max- und Ultra-Varianten umfassen. Die M7 Pro und M7 Max könnten dann bereits Ende 2027 verfügbar sein. Der M7 Ultra würde Anfang 2028 folgen.

Ebenfalls noch 2026 soll hingegen wohl ein M5 Ultra erscheinen, um in einem frischen Mac Studio seinen Einstand zu geben. Der neue Chip soll 36 CPU- und 80 GPU-Kerne bieten. Zudem wird er wohl bis zu 768 GByte RAM unterstützen. Angesichts der aktuellen Speicherpreise wird das aber wohl nur für sehr gut betuchte Käufer ein greifbarer Mehrwert sein.

Quelle: Bloomberg