Wie viel RAM braucht ein moderner Gaming-PC wirklich?

Die Frage klingt simpel, ist aber 2026 aktueller denn je: Reichen 16 GB RAM noch für ein flüssiges Spielerlebnis, oder hat sich 32 GB als neuer Standard durchgesetzt? Die Antwort hängt davon ab, wie und was man spielt – und welche Programme nebenbei laufen. Wer einen neuen Gaming-PC plant oder ein Upgrade überlegt, sollte die aktuellen Zahlen kennen.

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Laut der Steam Hardware & Software Survey vom April 2026 nutzen rund 40,86 % aller Spieler-Systeme 16 GB RAM. Dicht dahinter liegt bereits 32 GB mit 37,55 % – ein deutlich gewachsener Anteil gegenüber den Vorjahren. Beide Ausbaustufen bilden gemeinsam die klare Mehrheit im PC-Gaming-Segment, was zeigt, dass der Markt gerade mitten in einem Übergang steckt.

16 GB vs. 32 GB: Benchmarks im Vergleich

In vielen Spielen liegen die durchschnittlichen FPS bei 16 GB und 32 GB noch dicht beieinander. Benchmarks aus 2025 zeigen, dass der mittlere FPS-Unterschied über sieben aktuelle Titel hinweg lediglich bei etwa 1,3 FPS lag – auf den ersten Blick kein großer Unterschied. Entscheidend sind jedoch die 1%-Lows: In speicherintensiven Szenen, etwa in Cyberpunk 2077, brachen diese bei 16-GB-Systemen um bis zu 10 FPS ein. Das äußert sich in sichtbaren Mikrorucklern und Nachladehängern, die das Spielgefühl spürbar stören.

Besonders relevant ist das in großen Open-World-Umgebungen mit hochauflösenden Texturen. Wer auf konstante Frame-Times angewiesen ist – etwa beim kompetitiven Spielen oder bei hohen Auflösungen mit Raytracing – merkt den Unterschied zwischen 16 und 32 GB deutlicher als reine Durchschnitts-FPS vermuten lassen. Hier zeigt 32 GB seine Stärken im Alltag.

Welche Spiele tatsächlich mehr RAM fordern

Nicht jeder Titel stellt gleich hohe Anforderungen. Kompetitive Shooter wie Valorant oder Counter-Strike 2 kommen 2026 weiterhin gut mit 16 GB zurecht. Anders sieht es bei modernen AAA-Produktionen aus: Titel wie Flight Simulator 2024, Spider-Man 2 oder The Last of Us Part II listen in ihren empfohlenen Systemanforderungen teilweise über 16 GB – und überschreiten diese Marke in Ultra-Settings regelmäßig. Bei einem Test mit Ryzen 7 9800X3D und RTX 5090 benötigte „Mafia: The Old Country“ rund 20 GB RAM für ein stabiles Erlebnis.

Die Anforderungen variieren je nach digitaler Kategorie erheblich. Video-Editing-Software wie DaVinci Resolve empfiehlt mindestens 32 GB RAM für flüssiges 4K-Schneiden. Streaming-Plattformen wie OBS Studio benötigen bei gleichzeitigem Gaming-Betrieb mindestens 16 GB, um Framedrops zu vermeiden. Virtuelle Maschinen für Softwareentwicklung — etwa mit Docker oder VMware — sind erst ab 32 GB wirklich praxistauglich. Für iGaming-Plattformen liegt die Messlatte niedriger: beste Casinos ohne Einschränkung laufen browserbasiert mit 8 GB problemlos, bieten aber mit 16 GB ein merklich flüssigeres Erlebnis bei grafikintensiven Live-Casino-Formaten.

Multitasking-Szenarien: Gaming plus Hintergrundprogramme

Windows 11 belegt im Leerlauf bereits etwa 4–5 GB RAM, bevor überhaupt ein Spiel gestartet wurde. Sind gleichzeitig Browser-Tabs, Discord, ein Game-Launcher und Monitoring-Tools aktiv, schrumpft der freie Speicher bei 16-GB-Systemen erheblich. Das Ergebnis: Spiele können sich weniger Puffer im RAM leisten, was häufigere Asset-Nachlader und Mikroruckler nach sich zieht.

Für Streamer verschärft sich die Situation weiter, da OBS, Chat-Overlays und Kamera-Software zusätzlichen Speicher beanspruchen. Der Arbeitsspeicher-Ratgeber von ESM-Computer unterstreicht diesen Trend: 32 GB gilt im Gaming-Laptop-Segment 2026 bereits als komfortable Empfehlung, weil mehr Arbeitsspeicher eine der einfachsten Methoden ist, Leistung und Systemreaktivität zu verbessern. Das gilt für Desktop-Systeme ebenso.

Wann sich ein RAM-Upgrade wirklich lohnt

Die Entscheidung für oder gegen ein Upgrade hängt vom eigenen Nutzungsprofil ab. Wer hauptsächlich kompetitive E-Sports-Titel spielt und kaum Programme im Hintergrund betreibt, kommt mit 16 GB weiterhin solide durch. Sobald jedoch aktuelle AAA-Open-Worlds mit maximalen Details, Raytracing oder hohen Auflösungen im Fokus stehen, zahlt sich der Wechsel auf 32 GB messbar aus – stabilere 1%-Lows und weniger Stotterer sind das direkte Ergebnis.

Beim Kauf lohnt ein Blick auf die Konfiguration: Die RAM-Kaufberatung von Caseking für 2026 empfiehlt für Gaming-Systeme auf AMD AM5 DDR5-6000 mit CL30-Latenzen als optimalen Sweet Spot. Dual-Rank-Kits mit 2×16 GB können in manchen Spielen bis zu 10 % Mehrleistung gegenüber Single-Rank-Varianten bieten – ein Argument, das 32 GB noch attraktiver macht, sobald der Kapazitätsbedarf ohnehin über 16 GB hinausgeht. Wer heute aufrüstet und dabei auf DDR5 setzt, investiert zugleich in eine zukunftssichere Plattform für die kommenden Jahre.