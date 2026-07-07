Asus ROG GR70: Mini-PC fürs Gaming mit bis zu Nvidia GeForce RTX 5070

Asus hat mit dem ROG GR70 einen neuen Mini-PC fürs Gaming vorgestellt. So verbaut man hier je nach Auswahl als Grafiklösung eine Nvidia GeForce RTX 5060 oder sogar 5070 – allerdings jeweils in den Laptop-Versionen. Es handelt sich um den ersten Mini-PC der ROG-Reohe, der eine Ryzen-CPU von AMD der Serie 8 mit 3D-V-Cache einsetzen kann. Das sollte die Leistung in Games ordentlich ankurbeln.
Asus bewirbt den ROG GR70 auch mit einem mächtigen Kühlsystem mit drei Lüftern und mehreren Heatpipes. Zudem sind zeitgemäße Schnittstellen wie Wi-Fi 7 oder Bluetooth 5.4 an Bord. Auch satte acht USB-Anschlüsse stehen für Peripherie zur Verfügung. Dabei ist der Mini-PC überaus kompakt und kommt auf nur 3 Liter Volumen. Selbst unter hohen Belastungen soll der Geräuschpegel jedoch unter 4,5 dB(A) gehalten werden.
Der Asus ROG GR70 verfügt über ein werkzeugloses Design. Das heißt, einzelne Komponenten lassen sich benutzerfreundlich austauschen. Etwa kann der RAM auf bis zu 96 GByte aufgerüstet werden. Auch zusätzlicher M.2-Speicher lässt sich integrieren. In Deutschland ist der ROG GR70 ist ab sofort in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
Asus ROG GR70 – Das kostet der Mini-PC
|Modellname
|EUR
|CPU
|GPU
|RAM
|SSD
|OS
|GR70-N90039AN
|3.478
|RYZEN 9 9955HX
|NVIDIA GeForce RTX 5070
|DDR5 5600 16 GB
|PCIe 1 TB G4 SSD (PERF)
|Windows 11 Home
|GR70-N90043AN
|2.888
|RYZEN 9 8940HX
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|DDR5 5600 16 GB
|PCIe 1 TB G4 SSD (PERF)
|Windows 11 Home
Technische Eckdaten
|Prozessor
|AMD Ryzen 9 9955HX3D, Ziel-cTDP 55 W
AMD Ryzen 9 9955HX, Ziel-cTDP 55 W
AMD Ryzen 9 8940HX, Ziel-cTDP 55 W
|Unterstützte Betriebssysteme
|Windows 11 64-Bit,
Windows 11 Pro 64-Bit
|Chipsatz
|Integriert
|Integrierte Grafik
|AMD Radeon 610M-Grafikkarte
|Diskrete Grafikkarte
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU (9955HX)
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8940HX)
|Arbeitsspeicher
|Maximale Kapazität: 96 GB DDR5 5600 SO-DIMM
Weitere verfügbare Konfigurationen:
8 GB DDR5 5600 SO-DIMM × 2
16 GB DDR5 5600 SO-DIMM × 1
16 GB DDR5 5600 SO-DIMM × 2
32 GB DDR5 5600 SO-DIMM × 1
2 × 32 GB DDR5 5600 SO-DIMM
|Speicher
|Unterstützt: 1–2 TB M.2 2280 NVMe® PCIe® 5.0 x 4 SSD und 1–2 TB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x 4 SSD
Weitere verfügbare Konfigurationen:
1 TB M.2 2280 NVMe PCIe® 5.0 SSD
2 TB M.2 2280 NVMe PCIe® 5.0 SSD
1 TB M.2 2280 NVMe PCIe® 4.0 SSD
2 TB M.2 2280 NVMe PCIe® 4.0 SSD
|Drahtlose Verbindungen
|Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4, 2×2
|LAN
|1 x Realtek RTL8125BG, 2,5G-LAN, 10/100/1000/2500 Mbit/s
|TPM
|Firmware-TPM/dTPM (auf Anfrage)
|Front-I/O
|1 x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
2 x USB Typ A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
1 x Audiobuchse (Line-Out / Mikrofon-Eingang / Kopfhörer / Lautsprecher-Ausgang / Headset)
1 x Ein-/Aus-Taste
1 x Lichtleiste
|Rückwärtige I/O
|1 x USB 4 Typ-C (unterstützt DisplayPort 1.4, max. Geschwindigkeit 40 Gbit/s, Ausgangsleistung 5 V/3 A)
4 x USB Typ A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
2 x HDMI 2.1 (FRL6 / HDMI CEC)
2 x DisplayPort™ 2.1
1 x 2,5G-RJ45-LAN
1 x Gleichstromeingang
1 x Kensington-Schloss
|Netzteil
|330-W-Netzteil
|Design
|Werkzeugloses Design für schnellen Zugriff auf das Geräteinnere
|Abmessungen
|282,4 × 187,7 × 56,5 mm (Sockel: 146 mm)
|Gewicht
|2,73 kg
Quelle: Pressemitteilung
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