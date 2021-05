Sony PlayStation 5: Verkaufszahlen sollen im 1. Quartal 2021 doppelt so hoch sein wie jene der Xbox Series X|S

In der Ära der PlayStation 4 und Xbox One hatte Sony klar die Nase vorne: Im Grunde konnte sich Microsoft nie wieder so recht vom komplett verpatzten Launch der Xbox One im Jahr 2013 erholen. So schreckte man Kaufinteressenten ab mit einem Fokus auf Multimedia, teuren Zwangs-Bundles mit der unbeliebten Bewegungssteuerung Kinect und anfänglichen Plänen für Online-Zwang und Kontenbindungen auch für Retail-Spiele. Gamer quittierten das sehr deutlich und Sony räumte mit der PlayStation 4 ab. Dazu trugen dann über die Jahre auch extrem starke Exklusivtitel wie „God of War“, „Horizon Zero Dawn“ oder „Spider-Man“ bei. Und diesen Bonus scheint Sony dann auch in die neue Konsolengeneration retten zu können.

Die Marktforscher von Ampere Analysis geben jedenfalls an, dass sich die Sony PlayStation 5 im ersten Quartal 2021 bisher mehr als doppelt so oft verkauft habe wie die Xbox Series X|S. Doch einzuwerfen ist, dass beide Plattformen sicherlich mehr über die Ladentheke gewandert wären, wären sie denn im Handel ausreichend verfügbar. Sowohl die Xbox Series X als auch die PlayStation 5 sind jedoch fast permanent ausverkauft. Zeigen sich kleinere Mengen bei Händlern, dann sind sie quasi i Sekundenschnelle wieder vergriffen. Lediglich die Xbox Series S ist gut zu bekommen und somit wohl auf deutlich geringeres Kundeninteresse gestoßen.

Während die PS5 im ersten Quartal 2021 2,83 Mio. mal verkauft worden sein soll, entfallen nur 1,31 Mio. Einheiten auf die Xbox Series X|S. Führend bleibt aber die Nintendo Switch mit rund 5,86 Mio. verkauften Exemplaren. Es zeigt sich also, dass die Switch trotz mehrerer Jahre auf dem Markt immer noch sehr beliebt ist. Nintendo soll angeblich Ende 2021 eine Switch Pro veröffentlichen, um seinen Aufwind zu halten. Sony hingegen prophezeite bereits, dass die PS5 wohl selbst 2022 noch schwer zu bekommen sein werde.

Quelle: Ampere Analysis