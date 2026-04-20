Narwal stellt Flow 2 mit zwei verschiedenen Stationen vor

Der Hersteller Narwal hat mit dem Flow 2 ein neues Flaggschiff im Bereich der Saug- und Wischroboter vorgestellt. Das Modell setzt vor allem auf weiterentwickelte KI-Funktionen, um die Haushaltsreinigung stärker zu automatisieren und an unterschiedliche Verschmutzungsszenarien anzupassen.

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Im Zentrum steht das neue „NarMind Pro“-System, das mithilfe von zwei hochauflösenden RGB-Kameras und einem KI-Modell zur Objekterkennung arbeitet. Dieses System soll laut Hersteller in der Lage sein, Gegenstände und Verschmutzungen in Echtzeit zu identifizieren und darauf basierend die Reinigungsstrategie anzupassen. Dazu zählen etwa unterschiedliche Vorgehensweisen für trockenen oder feuchten Schmutz sowie variierende Intensitäten bei der Reinigung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Wischtechnologie. Der Flow 2 nutzt ein sogenanntes Track-Mop-System, das mit erhitztem Wasser arbeitet und durch kontinuierliche Selbstreinigung des Mopps während des Betriebs hygienische Ergebnisse ermöglichen soll. Ergänzt wird dies durch eine automatische Basisstation, die neben der Staubentleerung auch Reinigung und Trocknung des Mopps übernimmt.

Auch bei der Saugleistung wurde nachgebessert: Der Roboter erreicht laut Hersteller bis zu 30.000 Pa und kombiniert dies mit einem Anti-Tangle-Bürstensystem, das das Verheddern von Haaren reduzieren soll. Zusätzlich erkennt das Gerät verschiedene Verschmutzungsgrade und passt Saugleistung sowie Wasserzufuhr dynamisch an.

Im Alltag soll der Flow 2 zudem durch kontextbasierte Funktionen überzeugen. Dazu zählen spezielle Modi für Haushalte mit Haustieren oder Kindern sowie die Fähigkeit, Gegenstände wie Spielzeug oder Wertgegenstände zu erkennen und zu umgehen. Teilweise werden erkannte Objekte auch per App gemeldet.

Die All-in-One-Dockingstation übernimmt Wartungsaufgaben weitgehend automatisch, darunter das Nachfüllen von Wasser, die Reinigung des Mopps sowie die Staubaufnahme. Ziel ist es, den manuellen Aufwand für Nutzer möglichst gering zu halten.

Der Narwal Flow 2 mit Standard-Basisstation ist bis Mitte Mai zu einem Einstiegspreis von 1099 statt 1299 Euro erhältlich, während die Version mit dem kleineren Compact Dock während dieser Aktion für 1299 statt 1499 Euro zu bekommen ist. Wie die beiden Flow 2 Saug- und Wischroboter im Praxistext abschneiden, klärt unser Review.

Quelle: Pressemitteilung