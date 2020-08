Intel Core ‚KA‘ CPUs = „Avenger’s Edition“

Kürzlich waren erstmals CPUs von Intel mit dem angehängten Kürzel ‚KA‘ durchgesickert, was zu einigen Spekulationen führte. Nun scheint das Geheimnis gelüftet, denn in Vietnam ist jetzt ein Intel Core i9-10900K in der „Avengers Edition“ aufgetaucht. Diese neue „Comet Lake-S“ CPU besitzt die selben Spezifikationen und offenbar lediglich eine andere Verpackung.

Intel ist bereits seit letztem Jahr offizieller „PC-Hardware-Partner“ der Marvel Avengers und scheint diese Partnerschaft nun auszubauen oder weiter auszunutzen mit Spezialversionen ihrer bisherigen Prozessoren.

Der vietnamesische Händler „Hanoi Computer“ listet neben der „Core i9-10900K Avengers Edition“ außerdem noch die „Core i9-10850K Avengers Edition“ und laut eines bekannten Twitter-Detektivs gibt es auch noch weitere Modelle wie den Core i7-10700KA und den Core i5-10600KA als „Special Edition“.

Wann genau Intel diese neuen Sondermodelle offiziell einführt und wie hoch der Aufpreis zu den bisherigen „Comet Lake-S“ Desktop-Prozessoren sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Quelle: Hanoi Computer