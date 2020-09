PlayStation 5 am 19.11. ab 400 Euro

Microsoft hatte letzte Woche den Start der Xbox Series X & S Spielkonsolen verkündet, jetzt hat Sony nachgezogen. Per Video wurde verkündet, dass die PlayStation 5 ab 19. November in der normalen Version für 499,99 Euro zu haben sein wird. Wer dagegen auf das optische Laufwerk verzichten kann, kann die „PS5 Digital Edition“ schon für 399,99 Euro nehmen, obwohl nur das Blu-ray Drive fehlt.

Anzeige

Im Gegensatz zu den neuen Spielkonsolen von Microsoft, bei denen die Xbox Series S mit abgespeckter Grafikeinheit kommt, unterscheiden sich die PlayStation 5 Versionen von Sony nur beim Blu-ray Laufwerk. Prozessor, Grafikeinheit und Speicherausstattung sind bei der PlayStation 5 identisch, obwohl die Preisdifferenz 100 Euro beträgt.

Terminlich startet Sony zwei Tage nach Microsoft, zumindest in ausgewählten Weltregionen. Die PlayStation 5 soll nämlich schon am 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erhältlich sein, während die PS5 im Rest der Welt wie Europa erst eine Woche später kommt (am 19.11.) und Xbox Series X & S bereits am 10.11. verfügbar sein werden.

Hardware-seitig gibt es bei den neuen Spielkonsolen keine großen Unterschiede, basieren alle doch auf speziellen AMD APUs mit „Zen 2“ Prozessoreinheit und ‚Navi‘ Grafikeinheit der zweiten Generation (Radeon DNA 2) sowie schnellen SSDs. Sony verwendet weniger Compute-Einheiten bei der GPU als Microsoft (36 statt 52), taktet aber höher, so dass die theoretische Grafikleistung der PlayStation 5 bei der GPU-Leistung fast an die Xbox Series X herankommt. Lediglich die Xbox Series S fällt hier etwas ab mit ihren nur 20 Compute-Einheiten, ist dafür aber die günstigste neue Spielkonsole diesen Jahres und soll für FullHD-Gaming ausreichen.

AnandTech hat eine übersichtliche Tabelle der Spezifikationen von PlayStation 5 und den neuen Xboxen veröffentlicht.



Quelle: PLAYSTATION 5 SHOWCASE [ENGLISH] @ YouTube