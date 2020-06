„Borderlands: The Handsome Collection“ umsonst

Nach „Grand Theft Auto V“ und „Civilization VI“ in den letzten Wochen bietet der EPIC Games Store nun einen dritten großen Spieletitel kostenlos zum Downoad an. „Borderlands: The Handsome Collection“ umfasst gleich zwei Borderlands-Spiele, die als „Ego-Shooter im Space Western-Szenario“ für kurzweilige Action gelten und online einen Koop-Modus zum gemeinsamen Spielen bieten.

Die jetzt umsonst angebotene „Borderlands: The Handsome Collection“ enthält das 2012 erschienene „Borderlands 2“ und das zwei Jahre später gekommende „Borderlands: The Pre-Sequel“, das vor dem zweiten Teil, aber nach dem ersten Original-Borderlands-Titel spielt.

Die Borderlands-Spiele „zeichnet ein düsterer und schmutziger Cel-Shading-Stil aus, der dem Grafikstil dank starker Kontraste und vieler Effekte eine gewisse Surrealität verleiht. Pandora ist ein größtenteils trostloser Planet mit zynischen Bewohnern, die inmitten von Wüsten, Zerstörung, Monstern und Müllbergen ihr Dasein fristen. Die Spielwelt und die in ihr lebenden Charaktere sind gezielt überspitzt und klischeehaft dargestellt; schwarzer und kruder Humor sind vorherrschend.“ (Quelle: Wikipedia). Das Pre-Sequel „erweitert die Engine und das Gameplay von Borderlands 2 und führt neue Spielmechanismen ein, darunter Umgebungen mit geringer Schwerkraft, Gefrierwaffen und Sauerstofftanks, die zur Navigation und Durchführung von Bodenschlagangriffen verwendet werden.“

Die „Borderlands: The Handsome Collection“ ist noch bis zum 4. Juni kostenlos im EPIC Games Store zum Download zu bekommen und gehört dann ohne zeitliche Einschränkung euch.

