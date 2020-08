Intel Core „Avengers Edition“ ohne Spiel

Gestern erst hatten wir berichtet, dass die Intel Core „Comet Lake-S“ Desktop-CPUs im „Marvell’s Avengers Collector’s Edition Packaging“ offizell angekündigt wurden und jetzt zeigt ein Händler die Verpackungen dieser CPUs im Detail. Demnach ist trotz der Avengers-Box und gleichen Spezifikationen auch kein Avengers-Spiel enthalten, obwohl dies zeitlich passen würde.

Das neue „Marvel’s Avengers“ Videospiel soll nämlich am 4. September erscheinen und deshalb hat Intel wohl auch die neuen Verpackungen entwerfen lassen. Nun unterscheiden sich diese Prozessor-Sondermodelle allerdings nicht von den normalen, in diesem Frühjahr bereits eingeführten „Comet Lake-S“ Desktop-CPUs der Core 10000-Serie, so dass man mit der neuen Box auch vielleicht auf eine kostenlose Spielebeigabe gehofft haben könnte.

Der vietnamesische KCCShop hat allerdings Details von der Verpackung gezeigt und dort findet man die eindeutige Notiz „Game not include“ – Spiel nicht enthalten. Zumindest gilt dies für den hier abgebildeten Core i9-10850K sowie die ebenfalls bei diesem Händler als Avengers-Sondermodelle angebotenen Core i9-10900K, Core i7-10700K und Core i5-10600K.

Ob dies bei anderen Händlern oder in anderen Weltregionen ebenfalls so ist, ist zwar noch unbestätigt, aber wahrscheinlich. Immerhin bietet der KCCShop in Vietnam den Core i9-10850K als „Avengers Edition“ knapp 11 Euro bzw. 2 Prozent billiger an als den normalen Core i9-10850K, aber ob auch das abgebildete Plüschtier dabei ist, ist ebenfalls unbekannt.

Quelle: momomo_us @ Twitter