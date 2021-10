Aktien, Bitcoins und Co: die Niedrigzinsphase umgehen

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger auf finanziell stabilen Beinen zu stehen. Die richtige Geldanlage ist dabei das Um und Auf. Das eigene Ersparte muss sensibel gehandhabt werden. Die Anlage von reinem Geld hat hierbei einen entscheidenden Nachteil: es ist stark von der aktuellen Inflation abhängig. Steht eine große Geldentwertung bevor, so kann auch das Sparbuch schnell dahinschmelzen und übrig bleibt oft nur noch eine kleine Summe, die den ursprünglichen Wert nicht in geringster Art und Weise mehr darstellt.

Anzeige

Verschiedene Methoden haben sich im Laufe der Jahre etabliert und als interessante Alternativen aufgetan. Neben dem Kauf von Goldbarren spielen dabei Kryptowährungen und Aktien eine große Rolle. Sie genießen den großen Vorteil, dass die Inflation kaum beeindruckt. Steigt die Inflation, so steigt auch der Wert von Gold beispielsweise. Im gleichen Sinne verhält sich dies mit den Aktienkursen. Sie sind in ständiger Bewegung, mal auf, mal ab. Nur wer die Vorgehensweise versteht und Hintergründe deuten kann, steigt als Gewinner aus. Entsprechend erfordert es viel Wissen und Erfahrung, um aus dem Aktienmarkt beziehungsweise einer Kryptowährung Gewinn zu schlagen.

Alternative Geldanlage in Zeiten niedriger Zinsen

Können digitale Anlagen das herkömmliche Business langfristig ersetzen? Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort: ja! Kryptowährungen bringen diverse Vorteile mit sich. Das System ist leicht durchschaubar, zahlreiche Tutorials und Anfänger-Videos erklären den Prozess von Bitcoins und anderen Kryptowährungen. Trading Bots ermöglichen einen idealen Handel mit der digitalen Währung. Diverse Studien gehen sogar noch einen Schritt weiter und bescheinigen Bitcoins sogar die Fähigkeit, Einkommensungleichheit zu bekämpfen. Selbst die Möglichkeit mit Kryptowährungen zu bezahlen ist stetig am Steigen. Erste Staaten haben den Bitcoin als offizielle Landeswährung eingesetzt.

Auch Aktien sind am aufstrebenden Ast. Hierbei gibt es ebenfalls ein gewisses Mitspracherecht in großen Unternehmen. Das Wort der Aktionäre hat durchaus Gewicht und wird in der börsennotierten Firma sehr ernst genommen. In volatilen Zeiten ist es unabdingbar, sein Geld in Firmen zu investieren, die auf stabilen Pfeiler errichtet wurden. Selbst wenn man keine Ahnung vom Aktienhandel hat, gibt es diverse Hilfestellungen, die den Einstieg erleichtern. Etoro, Skilling und Libertex sind Plattformen, die das Traden auf dem Aktienmarkt mit Leichtigkeit durchführen lassen. Stets sollte es gut bedacht sein, wenn man Aktien kaufen möchte. Zunächst geht es an die Wahl des passenden Brokers. Danach kann der Kauf beginnen und die Gewinne können ausgeschüttet werden. Es gilt immer am Puls der Zeit zu bleiben. Zu wissen, was sich in der Firma tut, in die man investiert hat, ist beinahe unverzichtbar.

Aktien kaufen in wenigen, simplen Schritten

Bargeld hat in unserer modernen Zeit längst ausgedient. Viel zu anfällig ist das System mit Geldscheinen und Münzen. Wenn man inflationsunabhängig agieren möchte, dann braucht es effektive Alternativen. Dabei bietet sich die digitale Geldanlage an. Die Rede ist von Kryptowährungen beziehungsweise Aktienkauf. Bei Bitcoin und anderen digitalen Währungseinheiten helfen Trading Bots, die automatisierte Prozesse verwenden, um über Kauf oder Verkauf selbstständig zu entscheiden. Sogar als Laie ist der Gewinn fast schon garantiert und der Aufwand hält sich äußerst stark in Grenzen. Auch Aktien trotzen der Inflation und bieten eine gute Gelegenheit das Ersparte zu investieren.