Händler warnen vor Konsolenknappheit zum Start von GTA VI

Kaum ein Spiel wird derzeit mit so hohen Erwartungen verbunden wie Grand Theft Auto VI. Seit Monaten verschieben Publisher ihre eigenen Veröffentlichungen, um dem Blockbuster aus dem Weg zu gehen. Nun zeichnet sich ein weiteres mögliches Problem ab: Zum Marktstart von GTA VI könnten PlayStation- und Xbox-Konsolen knapp werden.

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Darauf deutet zumindest ein Bericht von The Game Business hin, der sich auf Aussagen eines führenden Einkäufers aus dem Spielehandel beruft. Laut dem anonym zitierten Händler wurden die Vertriebspartner bereits darüber informiert, dass aufgrund anhaltender Engpässe bei Hardware-Komponenten nicht genügend Konsolen für das Weihnachtsgeschäft zur Verfügung stehen werden: „Uns wurde mitgeteilt, dass wir aufgrund der anhaltenden Probleme bei der Verfügbarkeit von Hardware-Komponenten vor GTA nicht die Stückzahlen erhalten werden, die wir benötigen. Die Nachfrage dürfte das Angebot zum Jahresende deutlich übersteigen.“ Der Name des Händlers wird laut The Game Business bewusst nicht genannt, um die Quelle zu schützen.

Dass GTA VI den Absatz von Konsolen erheblich steigern dürfte, gilt in der Branche seit Langem als ausgemacht. Bereits zuvor hatten Take-Two-CEO Strauss Zelnick sowie Speicher- und Zubehörhersteller Corsair erklärt, dass der Titel sowohl den Verkauf von Konsolen als auch später von Gaming-PCs deutlich ankurbeln werde. Viele Spieler dürften den Release zum Anlass nehmen, erstmals auf die aktuelle Konsolengeneration umzusteigen oder ihre bestehende Hardware zu ersetzen.

Die mögliche Knappheit dürfte auf dieselben Probleme zurückzuführen sein, die zuletzt auch zu den Preiserhöhungen etwa bei PlayStation-Konsolen beigetragen haben. Steigende Komponentenpreise sowie eine weiterhin angespannte Lieferkette setzen die Hersteller offenbar weiterhin unter Druck. Die Aussagen der Konsolenhersteller zeichnen allerdings ein unterschiedliches Bild.

Sony zeigte sich zuletzt vergleichsweise optimistisch. CEO Hiroki Totoki erklärte gegenüber Investoren bereits im Mai, dass die Versorgung für das Kalenderjahr 2026 gesichert sei. Bei Microsoft fällt die Einschätzung deutlich vorsichtiger aus. Das Unternehmen räumte ein, dass die Nachfrage nach Xbox-Konsolen die verfügbaren Stückzahlen weiterhin „definitiv“ übersteige. Produktion und Logistik würden bereits an ihren Kapazitätsgrenzen arbeiten, dennoch lasse sich der Bedarf derzeit nicht vollständig decken.

GTA VI kann inzwischen zu einem Einstiegspreis von 79,99 Euro vorbestellt werden. Nach mehreren Verschiebungen hält Publisher Take-Two aktuell am 19. November als Veröffentlichungstermin fest. Sollte der Termin Bestand haben und die prognostizierte Nachfrage tatsächlich eintreten, könnten Konsolen insbesondere im wichtigen Weihnachtsgeschäft erneut schwer erhältlich sein. Wer ohnehin den Kauf einer neuen PlayStation oder Xbox plant, dürfte daher gut beraten sein, nicht bis kurz vor dem Release von GTA VI zu warten.

Quelle: The Game Business